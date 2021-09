Le tabac chauffé Heets arrive bientôt en Tunisie

Les produits de tabac chauffé Heets seront, bientôt, disponibles en Tunisie, selon une annonce de la régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA).

La RNTA a signalé, dans un avis adressé jeudi 9 septembre 2021, aux débitants propriétaires de licence, la distribution de ces produits « dans les prochaines jours », sans préciser de date.

La RNTA ne s’est pas non plus prononcée sur la marque qui sera commercialisée sur le marché tunisien. Il est possible, cependant, qu’il s’agisse de l’IQOS de chez Philippe Morris.

Le tabac chauffé est, rappelons-le, un produit à risque modifié. Il a l’apparence de la cigarette classique - combustible - et la cigarette électronique, à la fois. Il est composé d’un stick et d’un dispositif permettant de chauffer la cigarette à l’aide d’une batterie. Contrairement à la cigarette classique, le tabac chauffé ne brûle pas. Or, c’est bien la combustion qui, selon les experts, libère dans l’organisme les agents toxiques contenus dans le tabac.

Confectionné en 2014, le tabac chauffé introduit la nicotine dans les poumons par aérosol à une température comprise entre 250 et 350 °C (selon le dispositif utilisé) soit trois fois moins la température d’une cigarette classique dont le foyer chauffe à 800°C.

N.J.