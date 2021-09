Saïed et Dbeibah s’accordent sur l’intensification de la coopération entre la Tunisie et la Libye

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce jeudi 9 septembre 2021, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité séculaires et de coopérations fructueuses entre la Tunisie et la Libye dans tous les domaines. Elle a, également, permis d’insister sur l’avenir commun des deux pays, et l’impératif d’y garantir le développement afin d’instaurer la paix. Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de tenir les relations bilatérales à l’écart des tentatives de perturbation pour un avenir meilleur des deux pays.

Par ailleurs, il a été convenu de hâter les structures concernées dans les deux pays afin de parvenir à des solutions conjointes à certaines questions et difficultés liées à la santé et à la mobilité des personnes et des marchandises au niveau des passages frontaliers. Les deux parties se sont accordées sur l’intensification de la coordination et l’échange des informations pour la sécurisation des frontières et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

S.H