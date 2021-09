Menacé de mort, Oussama Khlifi dénonce des campagnes de dénigrement

Le député Qalb Tounes, Oussama Khlifi a publié un long statut, ce jeudi 9 septembre 2021, pour dénoncer les campagnes de dénigrement dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux, soulignant qu’il est même menacé de mort, pour ses prises de positions contre les dernières décisions du président de la République.

Oussama Khlifi a appelé le président de la République à mettre un terme à ces campagnes menées par ses sympathisants, accompagnant son post par des exemples des publications visant son intégrité physique.

Le député Qalb Tounes a indiqué qu’il entamerait les procédures judiciaires nécessaires, assurant que toute personne s’opposant au régime actuel pourrait subir les mêmes pratiques.

Rappelons que le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Kehlifi, a été fortement critiqué à cause des propos qu’il a tenus lors de la réunion de l’Union interparlementaire de l’organisation mondiale des parlements nationaux qui se tient à Vienne. Il a évoqué une déviation institutionnelle et légale dangereuse, a même appelé à la constitution d’une délégation de parlementaires représentant différents pays pour effectuer une visite en Tunisie et constater la crise parlementaire causée par les annonces du président de la République appelant à une intervention pour redresser le pays et le remettre sur les rails du processus constitutionnel.

S.H