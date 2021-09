Elyes Fakhfakh dément l’interdiction de voyage de son épouse et de sa sœur

L’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a publié un statut ce jeudi 9 septembre 2021, pour démentir les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles son épouse ainsi que sa sœur auraient été interdites de voyager.

Elyes Fakhfakh assure que ces informations sont infondées, soulignant qu’il se préserve le droit de poursuivre en justice toute personne impliquée dans la propagation de ces rumeurs.

L’ancien chef du gouvernement est soupçonné de conflit d'intérêts et de corruption en lien avec un marché public décroché auprès de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) par un groupement d’entreprises dans lequel il est actionnaire.

Le pôle judiciaire économique et financier a, rappelons-le, ouvert une instruction et a auditionné M. Fakhfakh en janvier 2021, soit six mois après qu’une commission d’enquête parlementaire – créée à l’occasion – a conclu que les présomptions de corruption qui pèsent sur la personne d’Elyes Fakhfakh étaient bien fondées.

S.H