Imen Meliane élue conseillère pour la région Afrique auprès de l’UICN

L’experte internationale en conservation de la biodiversité, Imen Meliane, a été élue conseillère pour la région Afrique auprès de l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN), en marge du Congrès de l’organisation sur la biodiversité qui se tient actuellement à Marseille en France.

Forte de plus de 15 ans d'expérience professionnelle sur quatre continents, Imen Meliane a pu travailler sur différentes questions telles que la conservation de la biodiversité et la politique internationale, en particulier dans les domaines de l'environnement marin et côtier, l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et les aires protégées.

Elle a occupé plusieurs postes dans les domaines de la recherche, la planification et l'élaboration de politiques et a participé à la mise en œuvre d’une panoplie de projets dans plus de 50 pays.

Précédemment vice-présidente de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) pour l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Asie occidentale, elle a collaboré étroitement avec les membres de la Commission, des gouvernements, des Bureaux régionaux de l'UICN, des comités nationaux et des partenaires de la région pour faire avancer l'Objectif 11 d'Aichi.

N.J.