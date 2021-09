Marcus Cornaro : L'UE continuera à soutenir la Tunisie surtout dans ces circonstances exceptionnelles

Une rencontre a réuni, mercredi 8 septembre 2021, la chargée de la gestion du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'investissement, Sihem Boughdiri Nemssia, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro, qui a permis de discuter de l'état d'avancement de la coopération financière et technique pour l'année en cours ainsi que des programmes de travail pour l'année à venir.

A cette occasion, Mme Boughdiri Nemssia a souligné l’importance du partenariat stratégique qui existe entre les deux parties, sa force et sa diversité, en exprimant son soulagement face à la volonté de l’UE à poursuivre le soutien de la Tunisie dans son développement et son programme de réformes.

Et de soutenir que la situation exceptionnelle et conjoncturelle que traverse la Tunisie ne représente pas un obstacle à la mise en œuvre des programmes de coopération, étant donné que toutes les structures étatiques et les administrations continuent de travailler avec la même performance et le même rythme, notamment dans ce cadre l’avancement de la préparation de la Loi de finances complémentaire de 2021 et de la Loi de finances 2022.

La chargée de la gestion du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'investissement a profité de l’occasion pour réitérer le ferme engagement de la Tunisie à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale et réaliser plus de progrès social, notant dans ce contexte l'importance du soutien des partenaires avec un niveau plus élevé et une plus grande flexibilité, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, et à leur tête l'Union européenne.

Pour sa part M. Cornaro a affirmé l'engagement de l'Union européenne à continuer à soutenir la Tunisie, surtout dans ces circonstances exceptionnelles, que ce soit au niveau de l'appui aux programmes sectoriels ou dans le cadre de l'appui budgétaire, ainsi que l'appui auprès des institutions financières internationales.

Les deux parties ont convenu la poursuite des réunions techniques et de coordination entre les experts des deux côtés pour avancer dans les programmes de coopération à venir dans les meilleurs délais.

I.N