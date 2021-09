Réunion entre Kaïs Saïed et Samir Majoul





Une réunion se serait tenue à Carthage entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a appris Business News, samedi 4 septembre 2021.

Cette rencontre – dont l’ordre du jour n’a pas été dévoilé – intervient quelques jours après une réunion qui a rassemblé le chef de la Centrale patronale, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

Celui-ci s’est, rappelons-le, montré optimiste quant au dénouement de la crise multidimensionnelle affirmant – dans une intervention sur Mosaïque FM – que « les étoiles étaient alignées et qu’on pourrait aboutir à quelque chose ».

Depuis le 25-Juillet, la Centrale patronale s’est mobilisée en réponse à l’appel du président de la République pour baisser les prix de certains produits en vue de les ajuster davantage au pouvoir d’achat du Tunisien fortement impacté par la crise économique.

Plusieurs secteurs d’activité ont été réceptifs à cette initiative et ont annoncé de légères baisses sur les cahiers scolaires, les eaux minérales, les volailles… entre autres.

L’Utica a, également, continué à jouer son rôle sur le plan de la diplomatie économique. Des efforts qui sont concrétisés par la signature avec le Mouvement des entreprises de France (Medef) et 23 autres patronats à Paris de l’invitation des chefs d’entreprises étrangers à assister au Sommet de la Francophonie qui se tient à Djerba fin 2021.

De multiples rencontres entre l’Utica et différentes administrations et ambassadeurs de pays étrangers ont, par ailleurs, été organisées. Les tenants et les aboutissements de ces réunions sont, toutefois, entourés de la plus grande discrétion.

N.J.