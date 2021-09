Rentrée - Lassâad Yaâcoubi : L'objectif de vaccination n'a pas été atteint !

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, Lassâad Yaâcoubi, a assuré, samedi 4 septembre 2021, que la rentrée scolaire aura lieu le 15 septembre notant qu’il n’y avait aucune raison de la repousser.

Dans une déclaration à radio IFM, que le débat tournait autour de la finalisation des opérations de vaccination pour les élèves rappelant que la Fédération avait appelé à généraliser la vaccination.

Le ministère de la Santé a rappelons-le autorisé le démarrage de la vaccination des douze ans et plus afin de garantir une plus large couverture vaccinale et ainsi protéger les élèves et le personnel enseignant.

Lassâad Yaâcoubi a signalé qu’on était encore loin de l’objectif expliquant que sur les 1.350.000 élèves seuls 350.000 âgés entre 15 et 18 ans ont été vaccinés. Il a déploré, dans ce sens, les délais très courts entre la date de l’annonce de la vaccination des élèves et le démarrage de la campagne.

Évoquant l’apparition d’un nouveau variant résistant à la réponse immunitaire, le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement a fait savoir qu’un retour au régime de groupes pourrait être envisageable si une nouvelle vague épidémique venait à se propager.

N.J.