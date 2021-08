Des associations féministes tunisiennes solidaires avec les femmes en Afghanistan

Des associations féministes tunisiennes ont publié un communiqué, jeudi 19 août 2021, en solidarité avec les femmes en Afghanistan, notamment à la suite de la nouvelle conjoncture politique qui affecte particulièrement les femmes et leurs droits en s’attaquant à leur corps et en portant atteinte à leur dignité, malgré les multiples appels à l'aide.

Les associations soussignées condamnent tous les crimes commis contre des civils afghans, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées. Le dernier de ces crimes est le nouvel accord qui a conduit à mettre le sort des personnes sans défense entre les mains des forces réactionnaires locales qui continueraient à attaquer les civils, en particulier les femmes et les enfants.

« Nous, soussignés, sommes profondément préoccupés par les récentes évolutions en Afghanistan et observons le silence horrible des auteurs de ces crimes, notamment les fabricants d'armes et les marchands d'armes, et la carte blanche offerte aux Talibans, un mouvement hostile aux femmes et aux libertés ... Nous lançons cet appel en tant qu'associations féministes et de défense des droits de humains luttant pour la liberté et l'égalité afin d'exprimer notre solidarité absolue avec les femmes afghanes, dont les corps et la dignité sont menacés, et avec tous les civils victimes de conflits armés et de politiques réactionnaires.

Nous rejetons l'utilisation du corps des femmes comme moyen pour les guerres coloniales et les politiques rétrogrades, et appelons toutes les femmes et les personnes libérales en Tunisie et dans le monde à être solidaires avec les femmes afghanes en appelant à mettre fin aux conflits armés. Les femmes payent le prix double, résistent et s'opposent à toute nouvelle offre d'armes aux parties belligérantes, et demandent justice et paix pour tous les peuples. »

Signataires :

- Association Tunisienne des Femmes Démocrates

- Association Beity

- Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement

- Aswaat Nissa (′′ Voix des femmes ′′)

- Association des femmes et de la citoyenneté

- Association Tawhida Ben Cheikh

S.H (Avec communiqué)