L'observatoire national pour la défense du caractère civil de l'Etat dénonce le tourisme halal

L'observatoire national pour la défense du caractère civil de l'Etat a dénoncé, jeudi 19 août 2021, dans un communiqué, le tourisme hala ou tourisme islamique notant que ce phénomène n’est qu’une couverture pour organiser des activités de prêche dans différentes régions du pays.

Il a mis en garde contre une nouvelle montée du takfirisme dans le pays soulignant sa préoccupation surtout que ce retour d’activité a coïncidé avec la prise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan et des tentatives de redonner vie à l’organisation des Frères musulmans en Tunisie.

Plutôt dans la semaine, un hôtel à Tabarka a accueilli une foule de clients religieux dont un recherché par les autorités. Une enquête a, d’ailleurs, été ouverte

Affirmant que la crise multidimensionnelle en Tunisie était entre autres due à la prolifération de l’islam politique extrémiste, l'observatoire national pour la défense du caractère civil de l'Etat a appelé à éradiquer le commerce de la religion et l’utilisation à outrance de l’islam à des fins politiques.

Il a exhorté les autorités à fermer tous les lieux où les « terroristes répandent leur venin », notamment les hôtels qui autorisent l’organisation d’activités de prêche sous couvert du tourisme halel et les partis politiques qui ne croient pas aux principes de la République et utilisent la Constitution et la loi pour leurs propres intérêts.

L'observatoire national pour la défense du caractère civil de l'Etat a, dans ce sens, appelé à la fermeture des antennes tunisiennes de l’Union des oulémas musulmans à Tunis et à Sfax ainsi que tous les jardins d’enfants et écoles coraniques qui insufflent terreur et violence.

Il a, également, dénoncé l’ingérence étrangère et a souligné la nécessité de faire face aux tentatives de certaines parties d’assurer un retour de l’islam politique pour servir leurs intérêts.

N.J.