Saisie de sept millions de dinars et de voitures de luxe

Dans un communiqué publié le 19 août 2021, les services d’investigation douanière ont déclaré la saisie de sommes importantes de devises tunisiennes avoisinant sept millions de dinars ainsi que plusieurs voitures de luxe.

Dans le cadre de lutte contre la contrebande sur l'ensemble du territoire national, les services douaniers conjointement avec le ministère public ont arrêté un citoyen tunisien résidant à l'étranger, connu pour la contrebande de devises.

Ils ont saisi à ce niveau la somme de quatre millions de dinars Tunisien ainsi que la somme de trente mille dinars en devises étrangère cachées dans un magasin situé dans l'une des banlieues de la capitale.

Ils ont aussi confisqué trois voitures de luxe dont l’immatriculation est à régime suspensif ainsi que d’autres plaques et dont la valeur totale se rapproche de trois millions de dinars.

Les services d’investigation douanière ont indiqué qu’un procès-verbal de saisie a été délivré à cet effet en application des dispositions du code des changes et des dispositions légales relatives à la saisie de fonds d'origine inconnue et les investigations sont toujours en cours.

J.B