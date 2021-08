Riadh Daghfous : La vaccination n’a causé aucun décès à ce jour

Le membre de la commission nationale de vaccination, Riadh Daghfous a déclaré sur les ondes de Mosaique FM, le 19 août 2021, que l’information relative au décès d'une femme trois jours après avoir reçu la vaccination anti-Covid, est totalement erronée.

Riadh Daghfous a indiqué que les enquêtes et les analyses nécessaires à cet effet ont été réalisées, et on a déterminé que sa mort est due à sa maladie.

Il a précisé que la défunte souffrait d’une maladie chronique depuis six mois causant une baisse du taux de potassium dans le corps et pouvant évoluer jusqu’à la paralysie.

Le membre de la commission nationale de vaccination a expliqué que la défunte a reçu une première dose du vaccin Pfizer au centre de vaccination se trouvant au Bardo à 14h30 de l’après-midi, et elle n’a présenté aucun symptôme suite à son injection.

Selon le rapport médical, le lien de causalité entre le décès et le vaccin Pfizer a été totalement écarté en ajoutant que : « la vaccination n’a causé aucun décès à ce jour, et le suivi régulier des effets liés à l’injection, est systématique au sein de notre comité spécialisé ».

