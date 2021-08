La députée Mounira Ayari a pu voyager normalement

L’élue du parti Attayar sur la circonscription Amérique et reste de l’Europe a pu, récemment, voyager normalement à destination de la Suisse. Certaines rumeurs faisaient état d’un traitement particulier qui serait réservé aux élus de la nation.

Contactée par Business News, l’élue a assuré qu’elle faisait des allers-retours réguliers entre la Tunisie et la Suisse, où sa famille est établie, avant même d’être élue à l’ARP. Mme Ayari, qui est tuniso-suisse, a assuré qu’elle avait pris contact avec le ministère de l’Intérieur et la présidence de la République, après le 25 juillet, pour savoir si elle était concernée par une quelconque interdiction, en sa qualité de députée.

N’ayant pas reçu de réponse à ses demandes, Mounira Ayari s’est présentée à l’aéroport à la date du voyage et a pu quitter le pays de manière normale. Elle compte d’ailleurs rentrer en Tunisie au début du mois de septembre. Rappelons que toute personne qui entre sur le territoire tunisien doit le quitter en usant du même passeport que lors de l’entrée, ce qui est le cas l’élue Mounira Ayari.

L’élu Anouar Ben Chahed avait, quant à lui, était interdit de voyage le 15 août 2021 pour des raisons qui restent obscures. Il avait écrit à cette occasion que son « interdiction de voyager est arbitraire, que mon interdiction de partir travailler à l’étranger après m’avoir interdit de le faire en Tunisie est une violation flagrante des droits humains ».

Plusieurs hommes d’affaires, cadres et chefs d’entreprises et dirigeants ont été interdits de voyage par le fait de mesures administratives. Les services du ministère de l’Intérieur ne donnent pas d’explications aux concernés et se contentent de leur interdire de sortir du territoire.

S.F