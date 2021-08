Trois anciens conseillers de Youssef Chahed en résidence surveillée





Trois anciens conseillers auprès de la présidence du gouvernement ont été assignés à résidence, ce mercredi 18 août 2021, suite à une décision administrative et non judiciaire. Une source autorisée indique à Business News qu’il s’agit en l’occurrence de Lotfi Ben Sassi, conseiller économique de Youssef Chahed, Mofdi Mseddi conseiller chargé de la communication de Youssef Chahed et Hichem Mechichi, et de Belhassen Ben Amor, ministre conseiller chargé des relations avec la société civile et les instances constitutionnelles.





Ainsi, le nombre de personnes assignées à résidence, depuis l’annonce des mesures exceptionnelles par le président de la République le 25 juillet, s’élève à neuf personnes.





Six ont été déjà soumis à cette mesure, notamment les deux magistrats Béchir Akermi et Taïeb Rached, les deux anciens ministres Anour Maârouf et Riadh Mouakher, le député Zouheir Makhlouf et l’ancien directeur général des services spéciaux au ministère de l’Intérieur, Lazhar Loungou.





S.H