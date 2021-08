Walid Dhahbi déclare ses biens à l’Inlucc

L’ancien secrétaire général du gouvernement Mechichi, Walid Dhahbi, a déclaré ses biens, mercredi 18 août 2021, auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corrupition (Inlucc).

Walid Dhahbi a été nommé ministre de l’Intérieur en janvier 2021 suite au remaniement ministériel opéré par Hichem Mechichi mais n’a jamais pris ses fonctions en tant que ministre.

Il a assumé, auparavant, de nombreuses responsabilités y compris au poste de contrôleur général pour les services publics, puis d’expert auprès la commission d'investigation sur la corruption et la malversation et de directeur général de la cellule de programmation et de suivi des travaux du gouvernement.

N.J.