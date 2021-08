Possible pénurie d'huile végétale subventionnée pendant au moins un mois

La chambre syndicale nationale pour la mise en conserve des huiles alimentaires, a annoncé dans un communiqué rendu public, le 18 août 2021, qu’une interruption relative à l'approvisionnement en huile végétale subventionnée est possible durant un mois et plus.

Elle a aussi désengagé les établissements de la conservation de toute responsabilité dans cette pénurie systématique en confirmant leur volonté inconditionnelle dans la livraison de cette substance que l’Etat s’est engagé à fournir.

La Chambre a estimé que l’impact d’une telle instabilité dans l’approvisionnement déclenchera des difficultés importantes pour les usines, à savoir : des dépenses imprévisibles et même la faillite pour certaines usines accompagnées d’un chômage forcé pour leurs ouvriers.

J.B