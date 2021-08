Baisse de 7,4% du flux des investissements internationaux

D’après la dernière newsletter de l’Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), le flux des investissements internationaux au premier semestre de 2021 a enregistré une baisse de 7,4%.

La FIPA a indiqué que ce flux, qui était de 1020,9 MTND au premier semestre de 2020, s’est établi à une valeur totale de 945,8 MTND pour la même période de 2021. Cette somme se compose de 928,3 MTND en IDE et de 17,4 MTND en portefeuille. Ces chiffres étaient respectivement à hauteur de 981,9 MTND et 39,1 MTND pour la même période de 2020. Ceci indique une baisse de 5,5% des investissements en portefeuille et de 55,5% pour les IDE par rapport au premier trimestre de 2020.

Pour ce qui est de la répartition des IDE par secteur, la FIPA a indiqué que :

- 28,7% pour les énergies, soit un total de 266 MTND contre 338,1 MTND au premier trimestre de 2020. Ceci indique une baisse de 21,3%.

- 61,1% pour les industries manufacturières, équivalant à 567,3 MTND contre 576,5 MTND au premier trimestre de 2020 enregistrant, ainsi, un recul de 1,6%.

- 10% pour les services, égale à 93 MTND contre 60 MTND au premier trimestre de 2020 ce qui signifie une hausse de 54,9%.

- 0,2% pour l’agriculture correspondant à 2,1 MTND contre 7,27 MTND au premier trimestre de 2020. Ce secteur a, donc, enregistré une baisse de 70,8%.

Toujours selon la même source, les IDE hors énergie ont permis de créer 7318 nouveaux postes d’emplois, ceci à travers la réalisation de 394 opérations d’investissement correspondant à une valeur totale de 662,4 MTND.

La FIPA a fait remarquer que 362,2 de ces 662,4 MTND (soit 54,7% des IDE hors énergie) ont été investis dans les régions du Grand Tunis. En tête du classement, nous trouvons le gouvernorat de Ben Arous avec près de 48 % (173,4 MTND.

Enfin, la même source a indiqué que la France est le premier contributeur du flux des IDE hors énergie avec une part égale à 33%, soit 222.2 MTND. En deuxième position, nous trouvons l’Italie avec 84.8 MTND. En troisième position, la FIPA a placé le Japon avec 63,8 MTND. L’Allemagne, quant à elle, s’est emparée de la quatrième position avec 40.2 MTND. Quant à la cinquième position, elle revient aux Etats-Unis d’Amérique avec 37 MTND. Ces pays sont suivis par la Bulgarie (34,4 MTND), l’Espagne (28,2 MTND), le Qatar (24,3 MTND), la Suisse (15,9 MTND) et les Émirats Arabes Unis (15,6 MTND).

S.G