Couvre-feu décalé à minuit et permission de rassemblement aux personnes vaccinées





Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, mercredi 18 août, de décaler le couvre-feu et d’autoriser les rassemblements pour les personnes totalement vaccinées dans les espaces ouverts avec application des protocoles sanitaires.

L’horaire du couvre-feu passe, ainsi de minuit à 5h du matin à compter du 19 août, selon un communiqué de la présidence.

Cependant, les manifestations et les rassemblements publics, privés et familiaux demeurent interdits dans les espaces fermés.

Les mesures appliquées aux voyageurs à destination de la Tunisie restent en vigueur. Ainsi les personnes qui devront se rendre en Tunisie doivent présenter un test PCR négatif de 72 heures maximum avant l’enregistrement et effectuer un auto-isolement de dix jours à leur arrivée.

Les personnes totalement vaccinées sont exemptées de la quarantaine.

Le président de la République a, également, exhorté les autorités sanitaires à intensifier les opérations de vaccination et de dépistage.

Il a appelé, par ailleurs, à davantage de rigueur dans le contrôle de l’application des mesures de prévention et protocoles sanitaires dans tous les secteurs, espaces publics et privés et dans les moyens de transport en commun.

Les acteurs engagés dans la lutte contre le Covid-19 doivent, eux, unifier les mesures et fluidifier la coordination au niveau régional suivant les indicateurs de propagation du Coronavirus entre délégations.

En date du 18 août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 2952 de nouveaux cas de Coronavirus sur 13576 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, ainsi le pourcentage de tests positifs s'est établi à 21,74%.

Il faut préciser que les 30 nouveaux décès englobent le nombre des victimes du Coronavirus notifiées le 16 août 2021, et non ceux survenus les dernières 24h, puisque les décès ne sont pas toujours notifiés le jour-même.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès en Tunisie a atteint 22.148 et de contaminations 629.702 à ce jour.

N.J.