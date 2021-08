Versement des salaires des députés : Les explications d’Al Bawsala

L’organisation Al Bawsala a publié, ce mardi 17 août 2021, les explications à propos du versement des salaires des députés du mois d’août, notamment à la suite de la polémique suscitée par les déclarations du secrétaire général de l’ARP à ce sujet.

Dans ce contexte, Al Bawsala indique que l’article 6 du règlement intérieur du Parlement dispose que l’assemblée des représentants du peuple tient une session ordinaire qui commence au mois d’octobre de chaque année et prend fin au mois de juillet.

De ce fait, les mois d’août et de septembre sont deux mois de congés payés durant lesquels les députés perçoivent leurs salaires de manière ordinaire, d’autant plus que le Parlement n’avait pas été dissous et que seules les activités ont été suspendues.

Rappelons que des rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux à propos d’une supposée suspension des émoluments des députés suite au gel du Parlement, décidée par le président de la République le 25 juillet dernier.

S.H