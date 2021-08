La commission scientifique recommande de maintenir le couvre-feu de 22 heures

Le membre de la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, Amen Allah Messaâdi, a indiqué, dans une déclaration accordée ce mardi 17 août 2021, à la TAP, que la commission a recommandé de maintenir les mesures préventives en vigueur pour palier à tout risque de détérioration de la situation sanitaire dans le pays.

Il a précisé que la commission ne conseille pas d’assouplir les mesures prises sur l'ensemble du territoire, notamment le couvre-feu de 22 heures et l'interdiction de toutes manifestations et rassemblements privés et publics en plein air ou dans les endroits fermés.

Amen Allah Messaâdi a ensuite annoncé que les mesures de prévention seront prochainement renforcées aux points de passage terrestres, maritimes et aériens en effectuant des prélèvements aléatoires d'analyse rapide sur les voyageurs qui arrivent de l'étranger, ajoutant que les cas positifs seront automatiquement soumis à une quarantaine obligatoire.

Il a ajouté que la commission rappelle la nécessité de rester vigilant malgré l’amélioration de la situation sanitaire et de mobiliser tous les efforts pour la réussite de la campagne de vaccination, notant que les indicateurs restent élevés comparés à ceux qui ont précédé la quatrième vague épidémiologique et notamment le nombre de personnes hospitalisées qui est aujourd’hui de 3000.

En date du 15 août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 1.062 de nouveaux cas de Coronavirus sur 4.967 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, ainsi le pourcentage de tests positifs s'est établi à 21,38%.

Selon le ministère de la Santé, 21 nouveaux décès ont été notifiés le 15 août. Il s'agit d'un chiffre préliminaire, note le ministère.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès en Tunisie a atteint 22.025 et 626.750 contaminations à ce jour.

M.B.Z