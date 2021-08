UMA: l’immunité des juges est une ligne rouge

L’Union des magistrats administratifs (UMA) a réagi dans son communiqué publié, le 16 août 2021, aux fausses déclarations et diffamations qui ont touché certains juges administratifs, notamment sur les réseaux sociaux, en affirmant leur soutien absolu à la politique de l'État visant à lutter contre la corruption et son adhésion au principe de responsabilité.

Le bureau exécutif a condamné fermement les insultes et l’atteinte à la vie privée dont leurs collègues étaient victimes, en soulignant que le tribunal administratif restera toujours protecteur des droits et libertés et loin de toutes querelles politiques.

Il a aussi estimé que la lutte contre la corruption n’autorise pas les campagnes de calomnie en précisant qu'aucun juge administratif n’était impliqué dans des délits ou dossiers de corruption dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

L’Union des magistrats administratifs a aussi confirmé que le statut et le pouvoir de la magistrature gouverne le traitement des magistrats et l’immunité des juges demeure une ligne rouge indépendamment du cadre exceptionnel actuel.

A travers ce communiqué, le bureau exécutif a appelé le ministère public à intervenir immédiatement et intenter l’action publique contre tous ceux qui ont injustement porté atteinte à la réputation des juges, en particulier sur les médias sociaux.

J.B