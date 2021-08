Décès de Béchir Zidi

L’homme d’affaires et ancien directeur de Porsche Tunisie, Béchir Zidi, est décédé ce matin jeudi 12 août 2021, apprend Business News de source familiale.

Il s'est réveillé normalement ce matin et a pris son petit déjeuner en famille. On l'a retrouvé ensuite évanoui, ce qui pourrait être une crise cardiaque.

Feu Zidi était fort connu dans le monde tunisien des affaires pour sa générosité, sa disponibilité et sa grande courtoisie. Il jouissait de la même réputation à l’étranger et on ne compte plus le nombre de ses amis investisseurs qu’il a ramené en Tunisie. Aujourd'hui, c'est un brave monsieur qui nous quitte.

Nizar Bahloul et toute l’équipe de Business News présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt.