UIB : Eclaircissements à propos du martyr Abdessalem Essaafi

Suite à la polémique déclenchée sur les réseaux sociaux par l'information relative au courrier envoyé aux "héritiers du Martyr Abdessalem Essaafi", il nous importe d'apporter au public les éclaircissements suivants:

1- Le courrier envoyé est une erreur procédurale. Il n'aurait pas dû être envoyé. Nous avons pris contact avec la famille. Et une lettre d'excuses leur sera envoyée immédiatement.

2- Toutes les mesures nécessaires au traitement du dossier de crédit du Martyr Abdessalem Essaafi seront prises avec les parties prenantes à la banque; sans aucune incidence sur la famille.

3- L'UIB, en tant qu'Institution, et en tant que personnes, sommes éminemment reconnaissants des sacrifices de nos martyrs et de nos valeureux soldats. Nous avons été, nous sommes et nous serons toujours à leurs côtés au service de notre Patrie.

Communiqué