La journée portes ouvertes du 15 août exige linscription sur Evax et la réception d'une convocation

La conseillère auprès du ministre de la Santé et membre de la commission nationale de vaccination, Ines Ayadi, a précisé lors de son intervention sur Express FM, le 11 août 2021, que la journée portes ouvertes prévue pour le 15 août sera consacrée aux citoyens moins de 39 ans et plus de 18 ans.

Afin de réussir l’organisation, Ines Ayadi a indiqué que cette journée exige l’inscription sur Evax et la réception d'une convocation en déclarant que le 10 août est le dernier délai d’inscription pour cette journée.

Concernant les centres de vaccination, la conseillère a précisé que « suite à l’évaluation des centres réquisitionnés, on décidera de leur intégration dans la campagne de vaccination ou non »





Par rapport aux vaccins qui seront utilisés, elle a évoqué que la tranche d’âge ainsi que le stock disponible constituent les critères nécessaires pour le choix de l’injection en indiquant qu’ils le rendront public avant la journée portes ouvertes.

Ines Ayadi a assuré que les vaccinés de la première journée portes ouvertes recevront leur deuxième injection dans les délais prévus et les appelle à ignorer les convocations de la première dose en affirmant que le souci est purement technique.

En date du 8 août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 761 nouveaux cas de Coronavirus sur 3.245 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, ainsi le pourcentage de tests positifs s'est établi à 23,45%.

Selon le ministère de la Santé, 64 nouveaux décès ont été notifiés dont 10 qui ont eu lieu le 8 août 2021.

Il faut préciser que les 64 nouveaux décès englobent le nombre des victimes du Coronavirus notifiées le 8 août 2021, et non ceux survenus les dernières 24h, puisque les décès ne sont pas toujours notifiés le jour-même.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès en Tunisie a atteint 21.089 et les contaminations 613.628 à ce jour.

J.B