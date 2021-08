Ali Mrabet : D’autres journées nationales de vaccination seront organisées

Ali Mrabet, chargé par le président de la République de la gestion des affaires du ministère de la Santé, a souligné, lors de son intervention ce mardi 10 août 2021, sur Shems FM, que les doses de vaccins contre le Covid-19 sont disponibles et que le problème de la rareté n’est plus d’actualité.

Il a ensuite évoqué des indicateurs d’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays notamment la diminution du pourcentage de tests positifs et de la diminution du nombre de patients hospitalisés précisant que le taux d'hospitalisation est aujourd’hui de 86 %.

Le ministre chargé de la gestion du ministère de la Santé a déclaré que les Tunisiens seront invités à une journée nationale de vaccination au cours des deux prochaines semaines, notant que l'âge du groupe cible sera entre 18 et 39 ans, et il est prévu d'allouer quatre millions de doses de vaccins distribuées sur tous les centres de vaccination du pays.

Ali Mrabet a enfin rappelé que le succès de la journée nationale de vaccination du 8 août est dû à une stratégie claire et préparée ainsi qu’à la collaboration et à la coopération de nombreuses institutions et organisations, soulignant que l’intensification des vaccinations passera par des mécanismes nouveaux à l’instar des campagnes dans les marchés hebdomadaires ou encore à l’occasion de la rentrée.

M.B.Z