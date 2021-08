Kaïs Saïed : Il n'y a aucun retour en arrière possible !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 5 août 2021, le PDG de l’Office des céréales, Béchir Kthiri.

Kaïs Saïed a réitéré qu'il n'y a pas de place pour nuire aux moyens de subsistance des Tunisiens, qu’il est inacceptable que le pays importe des céréales cancérigènes, comme cela a pu arriver, et qu’il n'y a pas non plus la moindre place pour un « dialogue gangréné avec des cellules malades qui ont infiltré l'administration tunisienne ».

Le chef de l’Etat a souligné qu’il n'y a pas moyen de retourner en arrière, réitérant que la loi sera appliquée à toute personne qui tentera d'altérer les moyens de subsistance des citoyens ou de brûler les champs et les forêts.

« Nous ne voulons être injustes envers personne, nous avons une responsabilité envers le peuple et je veux que tous soient à la hauteur de cette étape historique. Certains pensent à affamer les citoyens, qu’ils sachent que cela équivaut à de la haute trahison, et, de nouveau, je rappelle le slogan : du pain et de l’eau et jamais un retour en arrière ! Personne n’a été arrêté pour ses opinions et les libertés n’ont pas été touchées mais il n'y a de dialogue qu’avec les sincères et les intègres qui ont intériorisé les doléances du peuple » a-t-il ajouté.

M.B.Z