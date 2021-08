Walid Hajjem : Kaïs Saïed n’a pas encore pris une décision finale concernant la nomination du chef du gouvernement

L'attaché à la diplomatie auprès de la présidence de la République, Walid Hajjem, a affirmé, dans une déclaration accordée ce jeudi 5 août 2021, à l'agence de presse Tap, que le chef de l’Etat n’a pas encore pris une décision finale concernant la nomination du nouveau chef du gouvernement qui succédera à Hichem Mechichi.

Walid Hajjem a précisé que le président de la République, Kaïs Saïed, progresse dans ce sens et qu’il est conscient du pouls de la rue et est à l’écoute du peuple. Il a ajouté que le chef de l’Etat travaille selon une vision claire.

On rappellera que Kaïs Saïed a annoncé le 25 juillet qu’il gèle le Parlement et qu’il prend la présidence de l’exécutif. L’ancien chef du gouvernement, Hichem Mechichi avait été limogé séance tenante ainsi que de nombreux responsables et ministres par des décrets présidentiels ultérieurs.

A l'heure actuelle, la Tunisie n’a toujours pas de chef du gouvernement, alors qu’il aurait dû être nommé le jour même de l’annonce des décisions présidentielles. Plusieurs noms ont été fuités du palais de Carthage, pour succéder à Hichem Mechichi, dont, précédemment, l’ancienne ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, et, plus récemment, l'actuel gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT).

M.B.Z