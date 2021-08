La Conect réitère son appel pour accélérer la mise en place d’un gouvernement

Le conseil de l’instance administrative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) souligne, dans un communiqué daté de jeudi 5 août 2021, la nécessité de former un gouvernement dans les meilleurs délais afin de faire face à la crise, déterminer les priorités, dont notamment l’accélération de la préparation des Loi de finances complémentaire 2021 et la Loi de finances 2021.

Réuni le jeudi 5 août 2021, en présence des membres du bureau exécutif national, des présidents des bureaux régionaux et des groupements professionnels, la Conect note la nécessité de rassurer les investisseurs et d’accélérer les négociations avec les organisations financières internationales, via la mise en place d’une feuille de route sérieuse sur l'ensemble des réformes à mettre en place, le tout en élargissant les concertations et la participation des organisations nationales et de la société civile.

Le conseil indique que la pandémie a aggravé la situation économique et que la solution réside dans l’accélération de la vaccination des Tunisiens. Il a aussi mis en relief la nécessité de fixer un délai qui prend en compte les différentes difficultés économiques résultant de la propagation du virus, afin que les entreprises puissent reprendre leurs activités sans absences, ce qui permettra d’augmenter leur production et de baisser les prix. Et d’estimer que le capital humain représente la richesse la plus précieuse de la Tunisie et doit être protégée.

En ce qui concerne le développement de la compétitivité des entreprises privées et de l’économie tunisienne en général, la Conect appelle à œuvrer à développer les services administratifs et numériques ainsi que les politiques de décentralisation, à encourager la consommation des produits tunisiens, à améliorer les capacités d’exportation en traitant les problématiques dans les ports tunisiens, notamment celui de Radès. L’organisation pense que l’amélioration du rendement des ports permettra la baisse des prix, via la baisse des coûts, en évitant les pertes engendrées par le retard de déchargement et l'aspect administratif.

La Conect appelle aussi les Tunisiens à laisser de côté les querelles et à donner la priorité à l’économie pour la création de richesse, l’amélioration de la croissance, la réalisation de la stabilité, la préservation de la dignité et mettre la Tunisie sur les rails.

I.N