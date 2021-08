Rached Ghannouchi envisage les "mesures" du 25 juillet comme une opportunité de réforme

Mohamed Sami Triki, membre du Conseil de la Choura d’Ennahdha, a affirmé, dans un post partagé, mercredi 4 août 2021, sur les réseaux sociaux, que le président du parti, Rached Ghannouchi, a déclaré vouloir que les « mesures » du président de la République du 25 juillet devraient être considérées comme « une opportunité de réforme ».

Alors que la réunion du Conseil de la Choura se tient en ce moment, Rached Ghannouchi aurait aussi déclaré que les mesures du 25 juillet sont une étape de la transition démocratique.

On rappellera que suite aux annonces du président de la République Kaïs Saïed, qui a décidé le 25 juillet de geler les travaux du parlement et de prendre la tête de l’exécutif, les islamistes ont tenté de mobiliser leurs bases pour faire barrage à ce qu’ils ont qualifié de « coup d’Etat ». Rached Ghannouchi s’était vu refuser le soir même l’accès à l’ARP et a passé une bonne partie de la nuit devant le Parlement. En employant le terme "mesures" au lieu de "coup d'Etat", le chef islamiste semble changer de terminologie...

M.B.Z