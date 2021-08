Taigo : Le premier SUV coupé de Volkswagen dans le segment des petites citadines

Volkswagen introduit un nouveau style et une vague d’émotions et de personnalisation dans le segment A0. Avec le nouveau Taigo, Volkswagen propose son premier SUV coupé dans cette catégorie où la pression sur les prix est particulièrement forte. Il séduit avec sa carrosserie de crossover, ses sièges surélevés, ses possibilités d’utilisation au quotidien illimitées, ainsi que par son style inédit dans cette catégorie de véhicules et ses équipements de grande qualité. La partie arrière du Taigo à cinq places affiche l’inclinaison typique d’un coupé, sans réduire pour autant la garde au toit du compartiment passagers. Volkswagen enrichit ainsi son portefeuille de modèles traction compacts basés sur la plate-forme modulaire à moteur transversal (MQB), à savoir la Polo et le T-Cross (SUV), d’une troisième variante de carrosserie. Jusqu’à présent, cette dernière était presque uniquement réservée aux modèles haut de gamme. Équipé de série de phares Full LED, d’un poste de conduite entièrement numérique et de systèmes d’infodivertissement de la génération la plus récente (MIB3), ce SUV coupé de 4,26 mètres de long établit de nouvelles normes technologiques dans sa catégorie.

Le design du Taigo européen est caractérisé par ses proportions musclées. La caractéristique la plus frappante est sa silhouette de coupé avec le montant C fortement incliné vers l'avant. Ses lignes s’inspirent des SUV coupés des catégories supérieures, ce qui rend le Taigo unique dans son segment. La vue de profil se distingue également par des lignes très précises et nettes, qui, associées aux grandes roues et aux passages de roue qui ressortent, soulignent le caractère crossover du Taigo. Le porte-à-faux à l’arrière a été délibérément allongé pour souligner la fonctionnalité du véhicule.

Le coffre à bagages présente un généreux volume de 438 litres. Malgré sa silhouette de coupé, le nouveau Taigo offre ainsi, avec l’ensemble de ses sièges, presque autant d’espace de chargement que le SUV compact T-Cross avec sa banquette arrière coulissante (de 385 à 455 litres). Le design des parties avant et arrière souligne sa forte originalité parmi les modèles du segment A0. L’ensemble des éléments d’éclairage extérieurs, des phares aux blocs de feux arrière, sont équipés de série de la technologie LED. Le nouveau design lumineux crée une signature d’éclairage diurne et nocturne charismatique. À partir de la ligne d’équipement Style, le Taigo dispose de série des nouveaux phares matriciels LED IQ.LIGHT et de la barrette transversale illuminée dans la calandre. De cette manière, il crée un lien stylistique entre les modèles ID. de Volkswagen et la nouvelle Golf, l’Arteon, le Tiguan Allspace et la Polo, qui disposent également, en option ou de série selon le niveau d’équipement, de cette bande LED caractéristique. Le bandeau lumineux continu à l'arrière souligne la largeur et le caractère du Taigo. De plus, dès la version Life, les rétroviseurs extérieurs projettent de série un logo à la forme alvéolaire spectaculaire.

A l’intérieur, le Taigo marque des points avec son volant multifonction de série spécialement conçu et des éléments de commande modernes. Les systèmes d’infodivertissement sont basés sur la nouvelle génération de la plate-forme modulaire d’infodivertissement (MIB3) incluant une unité de contrôle en ligne (eSIM) et, en fonction du niveau d’équipement, l’application App-Connect Wireless. Avec sa surface tactile épurée, le système Climatronic optionnel s’intègre parfaitement à l’aspect moderne des écrans grand format. L’unité de commande est dotée de champs tactiles et de curseurs sensibles au toucher. Elle est également proposée dans une forme similaire dans des modèles plus grands tels que le Tiguan, la Passat ou l’Arteon, et souligne la haute qualité de l’intérieur du Taigo.

L’IQ.Drive Travel Assist en option. En matière de systèmes d’aide à la conduite aussi, le nouveau crossover se rapproche des modèles Volkswagen des catégories supérieures. En option, l’IQ.DRIVE Travel Assist est disponible à bord du nouveau Taigo. Les nouvel ACC prédictif (régulateur de vitesse automatique tenant compte des limitations de vitesse et des données d’itinéraire du système de navigation) et l’assistant de maintien de voie Lane Assist fusionnent alors en un nouveau système d’aide à la conduite et permettent ainsi une conduite partiellement automatisée jusqu’à une vitesse maximale (limite du système) de 210 km/h. Dans ce cas, le nouveau volant multifonction de série est équipé de surfaces capacitives. Si l’IQ.DRIVE Travel Assist est activé, ces surfaces vérifient que le conducteur tient le volant en main, comme le prévoit la législation européenne pour le niveau 2 de la conduite automatisée. Chaque Taigo est équipé de série de systèmes d’aide à la conduite tels que le système de surveillance périmétrique Front Assist avec la fonction de freinage d’urgence en ville et le Lane Assist. Seuls quelques modèles de cette catégorie de véhicules offrent un tel éventail innovant de systèmes d’aide à la conduite pour davantage de confort et de sécurité.

Volkswagen propose quatre lignes d’équipement incluant des équipements de série personnalisables Taigo, Life, Style et R-Line. le constructeur a entièrement repensé ses lignes d’équipement pour les rendre plus claires. Les équipements favoris de la majorité des acheteurs, comme les phares LED et le Digital Cockpit rejoignent désormais la dotation de série dans le Taigo, comme dans la nouvelle Polo. Grâce à la nouvelle matrice d’équipements de Volkswagen, les conflits apparaissant lors du choix parmi différents équipements souhaités seront pratiquement de l’histoire ancienne. Les clients bénéficient ainsi d’une offre plus claire et plus cohérente. Pour ce nouveau modèle de crossover, le configurateur démarre désormais par le modèle de base Taigo, continue avec les versions Life, puis s’ouvre en Y aux lignes Style et R-Line. Ces quatre lignes d’équipement se révèlent convaincantes par leur prix juste et peuvent être davantage personnalisées et peaufinées par l’ajout de packs d’équipements séduisants ou d’options uniques.

Huit coloris et Roof Pack. Le nouveau Taigo fera son entrée dans huit couleurs différentes, incluant deux tons unis, cinq peintures métallisées et une peinture nacrée. Toutes les couleurs de carrosserie, à l’exception de la teinte Deep Black, peuvent être associée à un toit noir contrastant lorsque l’option Roof Pack est sélectionnée. La taille des jantes dépend de la ligne d’équipement choisie et varie entre 16 et 18 pouces. Parmi les nombreuses options figurent notamment le toit panoramique coulissant/relevable, le Digital Cockpit Pro avec son écran de 10,25 pouces, les sièges revêtus d’ArtVelours, la commande vocale, le pack de design Black Style pour la finition R-Line et le système audio beats de 300 watts comprenant six haut-parleurs. Afin d’économiser de l’espace, l’amplificateur est logé dans le cuvelage de roue de secours. Ainsi, le coffre à bagages (fonctionnalité Varibo) conserve toute sa flexibilité.

La plate-forme modulaire à moteur transversal (MQB). La plate-forme modulaire à moteur transversal (MQB) de Volkswagen constitue la base technique du nouveau Taigo. Il s’agit ici plus précisément de la MQB A0, version spécialement perfectionnée pour les modèles Volkswagen particulièrement compacts.

L’empattement généreux de 2,57m offre à tous les passagers une position assise confortable et légèrement surélevée. Par rapport à la Polo et au T-Cross, l’empattement est plus long de deux ou trois millimètres. Les porte-à-faux courts confèrent une allure puissante et sportive au Taigo, modèle de 4,27m de long, 1,49 m de haut et 1,76 m de large. Le porte-à-faux avant mesure 0,84 m tandis que l’arrière atteint 0,856 m. La voie avant s’élève à 1,53 m contre 1,52 m pour la voie arrière. Les passagers adultes profiteront d’un agréable espace libre pour leurs jambes et genoux entre les sièges avant et la banquette arrière. L’écart entre les rembourrages est de 0,79 m. La garde au toit de chaque place est également très généreuse. Au niveau du siège du conducteur, l’écart entre l’assise et le ciel de toit atteint 1,02 m et 0,96 m dans le compartiment passagers.

Deux trois cylindres et un quatre cylindres. Le nouveau Taigo est un véhicule traction doté d’un moteur essence turbocompressé à injection directe. La puissance de ces moteurs essence très efficaces respectivement de trois et quatre cylindres s’élève à 70 kW (95 ch), 81 kW (110 ch) et 110 kW (150 ch). Les changements de vitesse sont assurés, en fonction de la motorisation, par une boîte manuelle à 5 ou 6 vitesses ou par une boîte de vitesses à double embrayage et 7 rapports (DSG). Les moteurs TSI de 1,0 et de 1,5 litre, économiques et à faible émission, apportent une contribution importante à la transition vers des véhicules respectueux de l’environnement grâce à leur technique de combustion interne ultramoderne.

D’après communiqué