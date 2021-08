Abdellatif Aloui à Kaïs Saïed : Rendez-moi mes livres que je vous ai offerts !

Le député islamiste radical Abdellatif Aloui, également poète et écrivain, a publié une lettre ouverte au président de la République, ce matin du mercredi 4 août 2021, pour lui demander de lui rendre les livres et les recueils qu’il lui a offerts.

« Je sais que l’histoire peut faire rire et que vous pouvez considérer cela comme étant de l’audace ou de l’humour lourd, mais je suis très sérieux monsieur le président, rendez-moi mes livres ! Quand un poète vous offre ses ouvrages, il vous offre son cœur et moi je veux reprendre mon cœur. Il n’y a pas pire que de mettre le concentré de son âme et de sa vie entre les mains de celui qui ne les considère pas à leur juste valeur, ne les respecte pas et ne les mérite pas », a écrit M. Aloui.

Les titres des ouvrages en question sont, étrangement, prémonitoires. Il s’agit de خيبات طفل عظيم، عادات سيف الدّولة، طوق الهلاك, الثقب الأسود، أسوار الجنّة، بيض الأفعى (Traduction littérale : les déceptions d’un enfant grandiose, le collier de malheur, les coutumes de Seif Eddawla (l’épée de l’Etat), les œufs de la vipère et le trou noir).

Le député islamiste rappelle à Kaïs Saïed comment il a pleuré de joie le jour de sa victoire à la présidentielle et comment sa maison a été envahie le week-end dernier par les forces de l’ordre qui ont semé la terreur, pendant son absence, chez ses filles et ses petits chats.

R.B.H