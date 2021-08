Ibtihel Abdellatif : Sihem Ben Sedrine et ses complices répondront de leurs crimes devant la justice

L’ancienne membre du Conseil de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Ibtihel Abdellatif, a affirmé que l’affaire Sihem Ben Sedrine, la présidente de l’IVD et ses complices a été déférée devant la justice pour instruction après la fin de l’enquête préliminaire qui a prouvé le sérieux et la gravité des faits qui leur sont reprochés.

Dans un post Facebook daté de mardi soir 3 août 2021, Mme Abdellatif a rappelé que tout au long de trois années, elle a fourni à la justice les preuves des crimes contre la nation et les futures générations de ses anciens collègues après avoir refusé d’y participer et de se taire, en expliquant qu’ils se croyaient au-dessus de la loi, de la justice et de l’Etat.

« Dans l’attente de la délibération de la justice dans vos dossiers, je respecterai le secret de l’instruction, mais j'enregistrerai toute diffamation envers moi et je me réserve le droit de vous poursuivre pénalement », a-t-elle soutenu. Et d’ajouter : « Je comprends l’irritation de la présidente de l’IVD et de toutes les parties impliquées dans le détournement de l'argent du peuple dans le cadre de la justice transitionnelle et dans la falsification des faits pour nuire à l'Etat et au peuple. Aujourd'hui, votre destin est d'affronter votre vérité et vos crimes devant la justice. Votre agitation et vos fausses allégations dans les médias ne vous aideront pas ! ».

Ibtihel Abdellatif en a profité pour rappeler que plusieurs parties ont dénoncé leur corruption, dont notamment la Cour des comptes, l’organisation I Watch et l’Inlucc qui a déféré sa plainte à la justice.

Au cours de juillet 2021, le procureur général de la Cour d'Appel de Tunis a ordonné au procureur de la République près du Tribunal de première instance de Tunis l’ouverture d’une enquête dans la plainte déposée par l’ancienne membre du conseil de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Ibtihel Abdellatif, contre le chef de la Commission d'arbitrage et de réconciliation à l’IVD, Khaled Krichi (avocat et député), Mabrouk Korchid (avocat, député et ancien ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières) et Samah Khamassi (avocate) et qui concerne des soupçons sur des fraudes dans un dossier de réconciliation et la conclusion d'un accord d'arbitrage qui a bénéficié à Lazhar Sta, fondateur de Carthage Cement avec Belhassen Trabelsi.

