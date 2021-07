UIB : Hausse du PNB de près de 12%

L’Union internationale de Banques a publié ses indicateurs du premier semestre 2021 qui montrent une hausse de son produit net bancaire de 11,7%, qui passe de 196,26 MD fin juin 2020 à 219,27 MD fin juin 2021.

Dans communiqué boursier, la banque indique que l’encours de dépôts de la clientèle a connu une croissance de 2,6% passant de 5,03 milliards de dinars au premier semestre 2021 à 5,16 milliards de dinars pour cette même période un an auparavant, résultant principalement d’une hausse des dépôts d’épargne (+160,2 MD) et des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+32,4 MD).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché, également, une augmentation de 3,1% pour atteindre un encours de 5,82 milliards de dinars fin juin 2021 contre 5,65 milliards de dinars fin juin 2020.