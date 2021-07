Le document fuité du ministère de la Santé suscite les interrogations

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a déclaré hier, mardi 20 juillet 2021, ne pas avoir été informé des journées portes ouvertes de vaccination organisées pendant les deux jours de l’Aïd et annoncées dans la précipitation par le ministère de la Santé.

« Aujourd’hui, on prend une décision populiste, et organiser une journée portes ouvertes sans prévenir ni le chef du gouvernement, ni les gouverneurs, ni les forces de l’ordre est une décision criminelle. Cette image ne sied pas à l’image de la Tunisie », a déclaré Hichem Mechichi en limogeant son ministre de la Santé Faouzi Mehdi et en annonçant son remplacement - par intérim - par Mohamed Trabelsi.

Hichem Mechichi avait-il été informé par cette décision décidée à la dernière minute ? A-t-il été notifié en tant que ministre de l’Intérieur mais non consulté en tant que chef du gouvernement ?

Un document fuité du ministère de la Santé, mercredi 21 juillet 2021, montre la correspondance envoyée le 19 juillet, la veille de l’Aïd, par le chef du cabinet du ministère de la Santé au chef de cabinet du ministère de l’Intérieur. Dans cette correspondance, on voit bien que la notification a été envoyée la veille de l’organisation de l’évènement. Il fallait donc assurer la sécurisation de 29 centres et accueillir plusieurs milliers de personnes en à peine quelques heures alors que ces centres avaient été initialement fermés pour la fête de l’Aïd.

Ce document ne prouve donc pas que l’organisation de l’événement s’est déroulée de manière rigoureuse. Si ce document prouve une chose, cependant, c’est le grand cafouillage qui existe au sein du gouvernement Mechichi. Le chef du gouvernementa dit avoir appris l'organisation des journées de vaccination dans la presse et de ce fait mis devant le fait accompli par le ministre de la Santé, ce qui a motivé sa décision de le limoger.

Selon le principe de solidarité gouvernementale, chaque ministre est tenu d’informer son chef du gouvernement des décisions qu’il prend. Sauf que dans la situation politique actuelle rien n'est très clair, sachant que les deux têtes de l'exécutif se mènent la guerre et se torpillent.