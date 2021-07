Décès de l’acteur Kamel Eddine Ghanmi

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé le décès, ce mercredi 21 juillet 2021, de l’acteur Kamel Eddine Ghanmi, après un long combat contre la maladie.

Kamel Eddine Ghanmi a participé, tout au long de sa carrière à de nombreuses œuvres théâtrales et dramatiques au sein des troupes de Béja. Il a aussi participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux en Syrie, au Maroc, en Algérie et en France, et les troupes théâtrales avec lesquelles il a travaillé ont remporté de nombreux prix.

Le défunt a aussi participé à des œuvres dramatiques produites par la télévision nationale.

Paix à son âme.