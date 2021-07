Hichem Mechichi veut engager des poursuites contre Faouzi Mehdi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a chargé la ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, de porter devant le parquet le dossier des centres de vaccination ouverts hier, apprend ce mercredi 21 juillet 2021, Business News de source bien informée.

Le chef du gouvernement souhaite ainsi que des poursuites soient engagées contre les responsables de l’ouverture hier de 29 centres de vaccination pour deux journées portes ouvertes dédiées aux plus de 18 ans, sans coordination avec les autorités sanitaires centrales et régionales et sans fournir les quantités nécessaires de vaccins.

On rappellera que les manquements et les incidents enregistrés hier dans de nombreux centres de vaccination ont conduit au limogeage du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi. On rappellera également qu’étant militaire, l’ancien ministre de la Santé ne peut être auditionné par un tribunal civil.

M.B.Z