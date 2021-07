Hichem Mechichi reçoit le ministre de la Santé par intérim Mohamed Trabelsi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, ce mercredi 21 juillet 2021, le ministre des Affaires sociales et nouveu ministre de la Santé par intérim Mohamed Trabelsi.

Le chef du gouvernement a souligné, à cette occasion, la nécessité d'œuvrer à l'amélioration des performances du ministère de la Santé en cette situation sanitaire difficile et de se mobiliser pour apporter de l'oxygène aux Tunisiens, prendre en charge tous les patients et réussir la campagne de vaccination.

On rappellera que le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a été limogé hier suite à l’échec de la journée portes ouvertes de vaccination et des manquements constatés dans plusieurs des centres assaillis par les citoyens. Hichem Mechichi a dit ne pas avoir été informé de la décision d’ouvrir 29 centres de vaccination pour les Tunisiens âgés de plus de 18 ans les deux jours de l’aïd.

Faouzi Mehdi a été reçu cet après-midi par le président de la République Kaïs Saïed, qui l’a remercié pour son rendement, accusant Hichem Mechichi d’avoir provoqué cette crise pour imposer le remaniement qu’il a opéré depuis des mois et que le chef de l’Etat a entravé en ne permettant pas aux nouveaux ministres de prêter serment.

M.B.Z