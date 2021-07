En photos – Les Tunisiens font la queue devant des centres de vaccination pourtant fermés

Les Tunisiens ont quand même fait la queue ce matin pour se faire vacciner, malgré l’annulation du ministère.

Certains sont sortis de chez eux très tôt, en ce mercredi 21 juillet 2021, et se sont dirigés vers les centres de vaccinations prévues à cet effet, en cette deuxième journée de « portes ouvertes » annoncées par le ministère de la Santé, pour avoir droit à leur dose.

Sauf que voilà, hier soir, aux environs de minuit, le département de la Santé avait annoncé la suspension que des journées portes ouvertes de vaccination. Une annonce tardive que de très nombreux citoyens n’ont pas eu le temps de voir ce matin.

La décision de suspension a été prise après le limogeage par le chef du gouvernement Hichem Mechichi du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi. Lundi 19 juillet, M. Mehdi annonçait l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans durant les deux jours de l’Aïd. Cette campagne a été marquée par plusieurs dépassements et le chaos a régné dans différents centres où des files d’attente interminables s’étaient formées et où les doses n’étaient pas suffisantes pour vacciner les citoyens.

A peine quelques heures plus tôt, hier, le ministère de la Santé avait déjà fait un premier rétropédalage en informant les citoyens que l’opération de vaccination durant le deuxième jour de l’Aïd ne concernera que la tranche d’âge de 40-50 ans.

D’après le communiqué du ministère, les journées portes ouvertes reprendront ultérieurement. Pas sûr que les citoyens aient encore suffisamment confiance pour se déplacer…

R.B.H

Photos prises ce matin devant les centres de vaccination de Hammam Sousse et d'El Menzah