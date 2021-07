Faouzi Mehdi : J'ai appris mon limogeage dans les médias !

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a réagi ce matin, mercredi 21 juillet 2021 à la décision de son limogeage. Remercié hier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, Faouzi Mehdi affirme avoir « appris la nouvelle comme tout le monde dans les médias après avoir été alerté par un ami ».

« Mes trente années de militaire m’ont appris que chaque mission avait un début et une fin et je ne rendrai mon arme qu’après avoir confié la responsabilité à celui qui me succédera », écrit le ministre sur sa page personnelle.

« J’ai servi au ministère de la Santé avec l’esprit du ministre, les valeurs du médecin et l’honneur du soldat et je n’ai jamais permis aux tourments politiques de m’atteindre. Comment pourraient-ils m’atteindre alors que je vois, chaque jour, leurs sables mouvants engloutir la vie des gens ? », a-t-il ajouté.

Faouzi Mehdi a été désigné, le 24 août 2020, ministre de la Santé au gouvernement Mechichi. Hier, le chef du gouvernement avait affirmé que le limogeage de Faouzi Mehdi avait été décidé depuis six mois.

« Nous avons fait une évaluation de la direction à la tête du ministère il y a six mois. Aujourd’hui, il s’avère que cette décision était juste, preuve à l’appui. Nous avons patienté tenant compte de l’intérêt de l’Etat. Maintenant, ce n’est plus possible et ce sont les Tunisiens qui en font les frais. Il y a un dysfonctionnement extraordinaire à la tête du ministère. Je ne reconnais plus le département bien qu’il regorge de compétences scientifiques et managériales, mais les cafouillages enregistrés lors de la gestion quotidienne de la crise, ont fait que nous prenions cette décision », a déclaré Hichem Mechichi.

