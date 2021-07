Les journées portes ouvertes de vaccination suspendues !

Le ministère de la Santé a annoncé, tard dans la soirée de mardi 20 juillet 2021, que les journées portes ouvertes de vaccination sont suspendues. Cette décision, précise le département, a été prise après avoir constaté la grande affluence de citoyens et le non-respect des protocoles sanitaires au premier jour de l’Aïd.

Concrètement, la décision a été prise après le limogeage par le chef du gouvernement Hichem Mechichi du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi. Lundi 19 juillet, M. Mehdi annonçait l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans durant les deux jours de l’Aïd. Cette campagne a été marquée par plusieurs dépassements et le chaos a régné dans différents centres où des files d'attente interminables s’étaient formées et où les doses n’étaient pas suffisantes pour vacciner les citoyens.

D’après le communiqué du ministère, les journées portes ouvertes reprendront ultérieurement.

I.L