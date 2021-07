Portes ouvertes de vaccination : le rétropédalage du ministère de la Santé !

Le ministère de la Santé a rendu public un communiqué, mardi 20 juillet 2021, pour revenir sur le chaos enregistré lors de la journée portes ouvertes pour la vaccination durant les deux jours de l’Aïd.

Le ministère de la Santé a, donc, remercié tous les citoyens qui se sont présentés massivement aux centres de vaccination durant l’après-midi de la première journée de l’Aïd. Toutefois, le ministère précise que tenant compte de la capacité d’accueil limitée, il présente ses excuses aux citoyens en attente ne pouvant être admis pour la vaccination.

Ainsi, pour éviter l’encombrement, le ministère informe que l’opération de vaccination durant le deuxième jour de l’Aïd ne concernera que la tranche d’âge de 40-50 ans. Les personnes âgées de plus de 18 ans seront informées ultérieurement de la prochaine opération.

Il s’agit d’un rétropédalage du ministère en moins de 24h. En effet, un chaos a submergé plusieurs centres de vaccination, mardi 20 juillet 2021, jour de Aïd Al Idha, à cause du manque d’organisation, de la grande affluence et surtout du manque d’information et de communication des autorités. De surcroit, les autorités n’ont pas prévu de stocks suffisants, dans certains centre 1000 doses seulement ont été allouées.

Le flou qui a entouré la veille l’annonce du ministre a créé une incompréhension et la colère des citoyens, qui ont reproché le manque d’organisation. En outre, Les bousculades devant les centres, risquent de compliquer la situation sanitaire, le tout en l’absence de service de sécurité ou de la présence des forces de l’ordre.

S.H