En photos : De longues files d’attente devant les centres de vaccination

Des citoyens se sont rendus, mardi 20 juillet 2021, massivement aux centres de vaccination à travers le pays, pour se faire vacciner. Il faut dire qu’ils attendaient leur tour depuis le début de la campagne de vaccination.

Centre d'El Menzah I





Malgré les festivités de Aïd Al Idha et leur sacralité, les Tunisiens ont mis de côté leurs agneaux et le méchoui, pour se faire vacciner. Ainsi, de longues files d’attente ont été observées devant les centres, les intéressés étant venus en famille ou entre amis, attendant patiemment leur tour. Tous venus profiter de l’occasion de se vacciner contre le Covid-19 qui fait de plus en plus de victimes chaque jour.

Centre de La Marsa





Centre de l'Ariana





La veille, le ministre Santé, Faouzi Mehdi, avait annoncé l’ouverture de 29 centres de vaccinations durant les deux jours de l’Aïd El Idha pour les Tunisiens âgés de plus de 18 ans. Ceux-ci peuvent se rendre sans rendez-vous dans les centres de vaccination de 13h à 19h mardi et de 8h à 19h mercredi.

Rappelons que les lits de réanimation et d’oxygène sont presque saturés au niveau national. Onze gouvernorats affichent un taux d’occupation des services de réanimation égale ou supérieur à 100%. Cinq gouvernorats enregistrent un taux d’occupation des lits d’oxygène supérieur à 100%.

Centre de Radès





Le 18 juillet 2021, le gouvernement a décidé de réquisitionner les cliniques privées.

En outre, le pays enregistre un manque important d’oxygène. Plusieurs hôpitaux ont lancé un cri de détresse durant le week-end du 17-18 juillet 2021, à cause de la pénurie, la consommation ayant dépassé les 240.000 litres par jour.

Centre de Mohamed V





Salle couverte à Hammam Sousse





Centre de Bizerte





Le ministère de la Santé a annoncé dans son bilan du lundi 19 juillet 2021 que 2.520 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur 8.240 tests réalisés. 117 nouveaux décès ont été notifiés le 18 juillet, dont 33 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie atteint 17.644 depuis le début de la pandémie.

I.N