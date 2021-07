Ooredoo offre 1 GB d’internet aux nouveaux inscrits par SMS sur la plateforme EVAX

Afin d’encourager ses abonnés à se faire vacciner contre le Covid-19, Ooredoo offre 1Go d’internet gratuit sur chaque inscription sur la plateforme Evax en utilisant le code USSD *2021#. Ce bonus est accordé systématiquement dès la confirmation de l’inscription sur Evax et ce pour une validité de 30 jours.

Destiné pour l’ensemble des offres mobile d’Ooredoo, cette incitation à la vaccination s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par l’opérateur pour accompagner les tunisiennes et les tunisiens durant cette période pandémique. L’opérateur participe à sa manière à un effort national contre la vague actuelle en encourageant ses abonnés à s’inscrire massivement sur la plateforme de vaccination et se protéger contre les virus et ses différentes souches.

En finalisant l’adhésion à la plateforme Evax via la commande USSD *2021#, l’abonné bénéficiera du volume data offert sous forme d’un compte bonus indépendant de son solde habituel et recevra un SMS de confirmation en parallèle. L'abonné peut également suivre la consommation de son solde data offert en utilisant *124*0#

Ooredoo appelle ses abonnés et l’ensemble des tunisiennes et des tunisiens à s’inscrire massivement sur la plateforme Evax pour aider la Tunisie à sortir de cette vague pandémique dans les plus brefs délais et les moindres dégâts humains, économiques et sociaux. Le premier opérateur en Tunisie poursuivra ses efforts pour aider les tunisiennes et les tunisiens durant cette période difficile et multipliera les initiatives à l’instar des dons, des campagnes citoyennes et de l’équipement de certains établissements par la connexion internet (directions régionales de la santé et les centres de vaccination).

Tounes t3ich