La Fédération générale des banques menace d’escalade

La Fédération générale des banques et établissements financiers relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié, vendredi 16 juillet 2021, un communiqué annonçant l’organisation, le 28 juillet, d’un conseil national sectoriel.

Ce conseil sera consacré à la discussion des moyens de faire pression pour la satisfaction de ses revendications; une autre grève sectorielle, notamment.

La Fédération a appelé ses adhérents à unir et serrer davantage les rangs afin de faire face à tous ceux qui souhaitent porter atteinte à leurs droits.

Les banques, assurances et institutions financières ont observé les 5 et 6 juillet 2021 une grève sectorielle générale suite à l’échec des négociations sociales sur les augmentations salariales au titre de l’année 2020 et 2021.

N.J.