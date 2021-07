La Tunisie reçoit un premier lot d’aides médicales envoyées par l’Italie

Un premier lot d’aides médicales envoyées par l’Italie, est arrivé ce matin, du vendredi 16 juillet 2021, au port de Radès.

La présidence de la République a exprimé, à cette occasion, ses vifs remerciements et sa gratitude au président italien Sergio Mattarella et au peuple italien pour ce geste qui incarne les relations étroites d’amitié entre les deux pays.

On rappellera que le 11 avril 2020, alors que l’Italie était le deuxième pays le plus touché par l’épidémie du Covid-19, la Tunisie a dépêché à Milan une équipe médicale composée de sept médecins et infirmiers spécialisés en sécurité biologique, en anesthésie et en réanimation issus du personnel médical militaire, pour une mission de deux semaines.

M.B.Z