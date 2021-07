L’Armée nationale a atteint l’objectif de onze mille vaccinations en une semaine

Le coordinateur général du convoi militaire mobilisé sur le territoire tunisien, le Général de brigade, Dr Ali Mrabet a indiqué aujourd’hui que les forces armées nationales avaient réussi à vacciner neuf mille Tunisiens à Tataouine et deux mille à Siliana, à savoir onze mille citoyens en tout, âgés de plus de 50 et souffrant de maladies chroniques.

Le Général Mrabet a profité de cette occasion pour inviter les Tunisiens à s’enregistrer sur la plateforme Evax afin d’aider l’institution militaire dans leur stratégie visant la vaccination des nécessiteux, personnes âgées et les personnes incapables de se déplacer et se trouvant dans diverses zones rurales, villages et quartiers loin des centres de vaccination.

Il a aussi rajouté qu’ils avaient réussi à la mise en place d’hôpitaux mobiles afin de garantir la continuité de la vaccination en masse dans les plus brefs délais.

En date du 14 juillet 2021, 7.878 nouveaux cas de Coronavirus sur 26.061 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé jeudi 15 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 30.23%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 526.487. Le nombre de personnes rétablies s'élève, quant à lui, à 419.641 personnes.

Selon le ministère de la Santé, 164 nouveaux décès ont été notifiés le 14 juillet, dont 54 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie dépasse ainsi la barre des 17.000 et atteint 17.009 depuis le début de la pandémie.

J.B