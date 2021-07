Rafik Boujdaria : Un confinement général les jours de l’Aïd al Idha est un choix décisif

Rafik Boujdaria, chef de service de médecine d'urgence à l'hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, s’est exprimé, jeudi 15 juillet 2021, à propos des solutions qui permettront d’enrayer cette hausse des contaminations sans précédent.

Sur les ondes de la Radio Nationale Tunisienne, Rafik Boujdaria a précisé que la maitrise de cette courbe épidémique dépendra essentiellement du respect de l’application du protocole sanitaire par nos citoyens les jours de l’Aïd al Idha, en se référant à Kairouan qui a atteint son pic juste après à la fin d’Aïd El-Fitr

Le professeur a aussi indiqué que les dirigeant doivent assumer leurs responsabilités et expliquer aux citoyens la raison pour laquelle la Tunisie se trouve aujourd’hui au sommet du nombre de décès en Afrique après son exploit de zéro cas.

A cet effet, Rafik Boujdaria n’a pas hésité à pointer du doigt l’absence de stratégie sanitaire efficace tout en soulignant le traitement tardif du dossier de la vaccination.

Il a aussi estimé qu’un confinement général les jours de l’Aïd al Idha se présente comme un choix décisif, afin de réduire l’encombrement des hôpitaux.

Par la même occasion, Rafik boujdaria a rajouté que le vaccin permettra de garder la vie sauve et allégera les symptômes ainsi que les risques de contamination, mais tout en gardant les mêmes gestes barrières surtout durant les cinq premiers jours de vaccination.

Pour finir, il a salué la solidarité nationale et international qui exprimé son soutien à notre cher pays et insiste sur respect rigide du protocole sanitaire tout en adoptant les plus tôt possible la loi sur l’Etat d’urgence sanitaire afin de mettre toutes les ressources de l’Etat à la gestion de la crise sanitaire.

En date du 13 juillet 2021, 8.213 nouveaux cas de Coronavirus sur 25.213 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé mercredi 14 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 32.57%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 518.609. Le nombre de personnes rétablies s'élève, quant à lui, à 413.155 personnes.

Selon le ministère de la Santé, 194 nouveaux décès ont été notifiés le 13 juillet, dont 61 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie dépasse ainsi la barre des 16.000 et atteint 16.845 depuis le début de la pandémie.

J.B