Finalisation de la vente d’Alpha Ford

Al Karama Holding a finalisé la vente de 100% du capital de la société Alpha Ford détenue par l’Etat tunisien.

Comme déja annoncé par Business News, c’est le consortium composé de Ben Jemâa Motors et du groupe portugais Salvador Caetano qui a remporté l’appel d’offres.

Après la levée des conditions suspensives fin juin 2021, il devient ainsi le nouveau propriétaire.

La proposition financière du Consortium Ben Jemâa Motors-Salvador Caetano est de 57,755 millions de dinars contre 56,755 millions de dinars pour le groupe Kilani, qui était en lice pour le rachat du concessionnaire.

L’opération a été pilotée en coordination avec le constructeur Ford Motor Company et avec l’assistance du cabinet Attijari Finances Tunisie - Attijari Finances Corp.

« Nous félicitons à cette occasion les nouveaux propriétaires et nous souhaitons à la société et à son personnel un avenir prospère. Pour des raisons sanitaires liées à la crise Covid et de restrictions de déplacement, la cérémonie de transfert de propriété a été reportée à une date qui sera fixée ultérieurement », lit-on dans un communiqué.

Alpha Ford est une société anonyme créée en 2002, ayant un capital social de 1,5 million de dinars. Elle a pour objet la vente de véhicules particuliers neufs et de pièces de rechange de la marque Ford ainsi que le service après-vente des véhicules Ford.

Le processus de cession avait démarré en juin 2019.

I.N avec communiqué