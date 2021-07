Professionnels de l'hôtellerie : La situation est devenue insoutenable !

La Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH) a tenu, mercredi 14 juillet 2021 à Hammamet, une réunion de son Conseil National à Hammamet. Durant cet événement, les professionnels ont exprimé leur profonde préoccupation face à la situation actuelle du secteur suite à la propagation du Coronavirus. « Le secteur a connu une année blanche en 2020 », lit-on dans un communiqué de la FTH intitulé « La situation est devenue insoutenable ! ». La propagation du virus a accentué la gravité de la situation puisqu’elle vient s’ajouter aux crises que traverse le secteur de l’hôtellerie en raison de l’instabilité politique et sécuritaire depuis 2011.

Les professionnels de l’hôtellerie, selon le même communiqué, avaient essayé, en 2020, de maintenir, autant que possible, le fonctionnement des établissements hôteliers. Ils avaient, également, exprimé leur soutien aux efforts de l'État. Les professionnels de l’hôtellerie sont conscients « de la nécessité d’unir les efforts afin de dépasser la crise sanitaire », poursuit le communiqué.

Cependant, la FTH a critiqué le manque de clarté dans les stratégies et l'incapacité de l'État à gérer la crise sanitaire. Elle a considéré que ceci a poussé le secteur à subir une deuxième année blanche consécutive. La fédération a considéré qu’il s’agissait d’une crise sans précédent pour le tourisme tunisien. « Plusieurs professionnels ont affirmé être dans l’obligation de fermer leurs établissements », poursuit le communiqué. La fédération a expliqué que ces professionnels sont dans l’incapacité de supporter à eux seuls l’impact financier de la crise. Ceci aboutira à une fragilité de la situation et des conditions sociales des employés et travailleurs de ce secteur.

Plusieurs propriétaires d'établissements hôteliers ont souligné l’impact de la crise que traverse le secteur touristique et son impact sur sa capacité opérationnelle et sa contribution à l'économie nationale durant la prochaine saison.

