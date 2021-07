Covid et terrorisme : Les USA déconseillent la destination Tunisie !

Le Département d'Etat américain a publié une note datant du 12 juillet 2021 déconseillant la destination Tunisie en raison des risques liés à la pandémie Covid-19, tout en appelant ses ressortissantes à faire preuve d'une prudence accrue en Tunisie à cause d'une éventuelle menace terroriste, dans la mesure où certaines zones présentent un risque accru.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont émis un avis de santé aux voyageurs de niveau 4 pour la Tunisie en raison de la pandémie Covid-19, indiquant un niveau très élevé de contamination dans le pays.

Il est, également, indiqué de ne pas voyager :

-À moins de 30 km du sud-est de la Tunisie le long de la frontière avec la Libye en raison du risque terroriste.

-Zones montagneuses dans l'ouest du pays, y compris la zone du parc national du Mont Chaambi, en raison du risque terroriste.

-Le désert au sud de Remada en raison de présence de la zone militaire.

-Jendouba au sud d'Ain Drahem et à l'ouest de la RN15, le Kef et Kasserine, à côté de la frontière algérienne en raison du risque terroriste.

-Sidi Bouzid dans le centre de la Tunisie à cause du risque terroriste.

Les USA précisent que "des groupes terroristes continuent de préparer d'éventuels attentats en Tunisie. Les terroristes peuvent attaquer avec peu ou pas d'avertissement, ciblant les lieux touristiques, les centres de transport, les musées, les centres de villégiature, les hôtels, les festivals, les discothèques, les restaurants, les sites religieux, les marchés/centres commerciaux, les installations gouvernementales et les forces de sécurité. Un état d'urgence à l'échelle nationale, qui accorde aux forces de sécurité plus d'autorité pour maintenir l'ordre civil et permet au gouvernement de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, est en vigueur", lit-on dans le communiqué.

S.H